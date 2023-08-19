13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

İstanbul Beylikdüzü’nde apartmanın 13. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Büyükşehir Mahallesi’nde 14 katlı bir apartmanda yaşayan Efsane T, henüz belirlenemeyen nedenle 13. kattaki dairesinin penceresinden zemindeki toprak alana düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Efsane T’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Efsane T’nin cenazesi, incelemenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin Efsane T’nin düşme nedeninin belirlenmesi için başlattığı çalışma sürüyor.

(AA)