13 günlük kızını zehirleyerek öldürmek istemişti: Detaylar ortaya çıktı

Yalova’da 13 günlük kızı Ecrin’in mamasına karınca zehri atıp, öldürmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan Serhat Oskan’ın (41) kızı E.O. (15), son duruşmada tanık olarak dinlendi. Babasının bebeği istemediğini, hamileliği sırasında annesine kürtaj teklifinde bulunduğunu belirten E.O. “Babam ufak bir bebeğe bunu yapabilecek bir karakterde” dedi.

Kentte 28 Ekim 2021’de doğan kızı Ecrin’e kötü davranıp, bebekten rahatsız olduğunu belirten paylaşımlar yapan Serhat Oskan, 10 Kasım’da, 13 günlük çocuğunun mamasına karınca zehri kattı.

Mamayı çocuğuna içeren, ardından biberon içinde kalan tortulardan şüphelenip, kızı E.O. aracılığı ile çöpte bulduğu kutu ile biberonu eczaneye gönderen Türkan Oskan, mamaya zehir katıldığını öğrenince polise haber verdi.

20 YIL HAPİS İSTEMİ İLE DAVA AÇILDI

Hastaneye kaldırıp, yoğun bakımda tedavi gören bebek, 11 Kasım’da taburcu oldu; baba Oskan da gözaltına alındı. İfadesinde bebeği zehirlemeye çalıştığını itiraf eden Serhat Oskan, “Sarhoştum. Bebeğin rahatımı bozduğunu düşünüyordum. Bir kaşık zehri mamasına karıştırdım, ondan kurtulmak istemiştim” dedi. Şüpheli, ‘nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

‘Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl hapis cezası istemi ile hakkında dava açılan Serhat Oskan, Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada; suçlamaları reddedip, “Çocuğumu öldürmeye teşebbüs etseydim; işe gitmezdim, kaçardım. Döktüğüm maddenin zehir olduğunu bilseydim; poşeti yakardım” dedi.

YENİDEN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Serhat Oskan’nın yargılanmasına bugün de devam edildi. Duruşmaya; cezaevinde kaldığı göz önünde bulundurularak ara karar ile tahliye edilen Serhat Oskan katılmadı; kızı E.O. ise tanık olarak dinlendi. Duruşmada ifade veren E.O., annesi ile babasının olaydan sonra boşandığını, babasının bebeği istemediğini, hamileliği sırasında annesine kürtaj teklifinde bulunduğunu ancak annesinin bunu kabul etmeyip, kardeşini doğurduğunu söyledi. E.O. “Babam ufak bir bebeğe bunu yapabilecek bir karakterde” dedi.

Davaya taraf olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise tahliye edilen Serhat Oskan’ın yeniden tutuklanmasını istedi. Talebi reddeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)