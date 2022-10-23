Türkiye Bisiklet Federasyonunun organizatörlüğünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Edirne’de 13. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi.

Büyük erkek, master A erkek, master B erkek, genç erkek ve kadınlar kategorilerinde gerçekleşen yarışlara 217 sporcu katıldı.

Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık’ın işaretiyle Şevki Arman Caddesi’nden başlayan 70 kilometrelik yarış, başladığı noktada sona erdi.

Yarışı 1 saat 46 dakika 9 saniyelik derecesiyle genel klasmanda ve büyük erkeklerde Şevket Özer birinci tamamlarken, Eyüp Durgun ikinci, Ozan Yavuz üçüncü oldu. Master erkeklerde Gökhan Uzuntaş birinci, Yunus Özdemir ikinci, Timur Nizam ise üçüncü oldu.

Kadınlarda da Reyhan Yakışır birinci, Meltem Kılıç ikinci, Elif Nur Aktı da üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri Vali Yardımcısı Ali Uysal, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak tarafından verildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Utku Zorlutuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir günde düzenledikleri etkinliğe yoğun bir katılım olduğunu belirterek sporculara başarılar diledi.

Edirne Bisiklet Kulübü Derneği (EBİS) Başkanı Mustafa Kurt ise çok güzel bir etkinliği başarıyla sonuçlandırdıklarını belirterek organizasyona katılan sporculara teşekkür etti.

Yarışmada birinci olan Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Baba mesleği olan hurdacılık yaparak geçimini sağladığını anlatan Özer, “Boş zamanlarımda bisiklete biniyorum. İşe bisikletle gidip geliyorum, hafta sonları bisiklete biniyorum. Önceleri bisiklet sporunu amatör olarak yapıyordum şimdi profesyonel olarak yapıyorum” dedi. (AA)