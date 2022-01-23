Haberler Gündem

13 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Samsun’da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda yolcu otobüsüyle birlikte 13 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 34. kilometresi Tekeli mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen kazada yolcu otobüsü ve 12 araç kayarak birbirine girdi. Kazada yaralanan 3 kişi özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, çekiciler yardımıyla kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı. Bölgede yaşanan kar yağışından dolayı zaman zaman aksayan trafik, yapılan çalışmalar ile yeniden açılarak ulaşım sağlanıyor.

İHA

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na saldırı sırasında restoran kapısı önünde yaşananlar kamerada

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na saldırı sırasında restoran kapısı önünde yaşananlar kamerada

Altın fiyatlarında Fed etkisi sürüyor: İşte son durum…

Altın fiyatlarında Fed etkisi sürüyor: İşte son durum…

Ekrem İmamoğlu’ndan Süleyman Soylu’ya sert yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan Süleyman Soylu’ya sert yanıt

13 araç birbirine girdi! Yaralılar var
Gündem