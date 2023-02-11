128. saatte mucize: 2 aylık bebek enkazdan sağ çıkarıldı
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128. saatte mucize: 2 aylık bebek enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında yapılan aramada, 128 saat sonra 2 aylık bir bebek kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Antakya ilçesinde, yıkılan bir binanın enkazında arama-kurtarma çalışması yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’n bağlı ekipler, 128 saat sonra enkazdan 2 aylık bebeği sağ çıkardı. Bebek sedyeye alınıp, ambulansa taşındı. İsmi öğrenilemeyen bebek tedavisi için hastaneye götürüldü. (DHA)

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