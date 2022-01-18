123 yıllık hapis cezası kesinleşen çifte cinayet sanığı yakalandı

Mersin’de yanındaki 4 kişiyle kıraathaneye düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişiyi öldürüp, 6 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan ve yargılama sırasında tahliye edilen Ali Telli (40), mahkemenin verdiği 123 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca yakalanıp cezaevine gönderildi.

Olay, 14 Aralık 2008de Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesinde meydana geldi. Haşmet Şenere ait kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda Serdar Altın (37) ile Savaş Verdi (25) hayatlarını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili çalışma yapan polis, aralarında Ali Tellinin de bulunduğu 5 kişiyi, saklandıkları adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ise 1 Kalaşnikof ile 2 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

CEZASI ONANINCA YENİDEN YAKALANDI

Yargılama sürecinin uzamasıyla 2015’te tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edilen Telli hakkında yerel mahkemece verilen ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 123 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesindeki bir evde saklandığı belirlenen Tellinin yakalanması için çalışma başlattı. Sokağı ablukaya alan polis, evinden çıkan Telliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali Telli önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

(DHA)