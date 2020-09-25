1204 yaşındaki zeytin ağacı meyve veriyor

Manisa’nın Akhisar ilçesinde kamulaştırılan bir araziden sökülüp Antalya’da Vakıf Zeytinliği olarak da bilinen Zeytinpark’a dört yıl önce dikilen 1204 ve 764 yaşlarındaki 2 zeytin ağacı, iki yıllık toprak uyum sürecinin ardından, bu yıl ikinci kez ürün verdi.

Antalya’nın akciğeri olarak adlandırılan 2 milyon 630 bin metrekare alanda çoğunluğu zeytin ağaçlarından oluşan yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği arazisi, 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden ihaleyle Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 20 yıllığına kiralandı. ATB tarafından Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) gibi kent dinamiğini oluşturan kurumların ortağı olduğu Zeytinpark A.Ş. kurularak, uzun yıllar bakımsızlıktan çevresi çöp yığınına dönüşen arazi temizlendi.

ANTALYA’NIN AKCİĞERİ

Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizlediği belirtilen Zeytinpark’ın etrafı da 5 bin 600 metrelik duvar ve tel örgülerle koruma altına alındı. İçerisindeki zeytin ağaçlarının büyük bölümüne gençleştirme yapıldı. Tarımsal faaliyetler ve doğal alanın koruma altına alınmasının yanı sıra, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, ‘Dersimiz Doğa’ etkinliğiyle çocukların doğayı ve doğayı korumayı öğrenmelerine yönelik faaliyetlerin de sürdürüldüğü Zeytinpark, dört yıl önce getirilen 764 (altta) ve 1204 (üstte) yaşlarındaki iki zeytin ağacıyla da büyük ilgi görüyor.

ODUN OLMAKTAN KURTARILDILAR

ATB Başkanı Ali Çandır’ın girişimiyle, İstanbul-İzmir otoyol projesi kapsamında Akhisar’da istimlak edilen arazideki iki anıt ağaç, 2015 yılında özel yöntemle köklenerek, kamyonlar Zeytinpark’a nakledildi. İki anıt ağaç, iki yıllık özenli bakımın ardından toprağa uyum sağladı. Geçen yıl ilk meyvelerini veren iki ağacın bu yılki meyve miktarı yaklaşık iki kat arttı.

TESADÜFEN KURTULDULAR

Asırlık iki ağacı zeytin için Akhisar’a yaptıkları bir ziyarette tesadüfen fark ettiklerini anlatan Zeytinpark A.Ş. Genel Müdürü Vahdet Narin, “İstanbul-İzmir otoyol yapımındaki istimlak alanında çok sayıda ağacın söküldüğünü gördük. İstimlak sınırı içinde ve otoyol yapımı için söküldüğünü öğrendik. Bazı yaşlı ağaçlarla köylülerin de çok ilgilenmemesi üzerine ikisini getirebildik. Bir şeye öncü olduğumuz için sevinçliyim. O dönem bölgeden bu sayede binlerce ağaç Türkiye’nin çok çeşitli vilayetlerine getirilerek dikildi ve en azından çoğu yaşadı. Böyle bir şeye de vesile olduk” diye konuştu.

YAŞLARI HESAPLANDI

Orman mühendislerinin yaptığı hesaplamayla ağaçların yaklaşık 1200 ve 760 (üstte) yaşlarında olduğunun belirlendiğini söyleyen Narin, “Bize geleli dört sene oldu ve 1204 yaşında diyebiliriz. İki yıl toprağa uyum süreci yaşadı. Çünkü taşırken çok ciddi şekilde budamıştık, şimdi dallanıp budaklanmaya başladı. İki yıldır da meyve alıyoruz. Geçen yıl aldığımız meyveyi konuklarımıza ikram ettik” dedi.

7-10 KİLO CİVARI MEYVE VAR

1204 yıllık ağacın meyvesini yemenin çoğu insana nasip olduğunu belirten Narin, “Keyifliydi. Bu yıl da bir miktar zeytinimiz var, toplayıp salamura yaptıktan sonra iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Ağaç henüz büyüme sürecinde. Üzerinde 7- 10 kilo civarı zeytin var, geçen yıl 5- 5,5 kilo civarındaydı. Bundan sonra katlayacağını düşünüyorum. Diğeri 760’lı yaşlarda, onda daha fazla zeytin var. O da tuttu ve yaşaması çok keyifli” diye konuştu.