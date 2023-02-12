12 günlük bebeğiyle enkazdan kurtarılan baba yaşadıklarını anlattı

Adıyaman’da enkazdan 12 günlük bebeğiyle kurtarılan Ferit Bilir, eşini kaybetmenin acısını yaşıyor.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren 36 yaşındaki Ferit Bilir, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

Bilir, Kahramanmaraş’ta ağır hasar tespitinin olduğu bölgede oturduğunu ancak memuriyet görevi nedeniyle 3 ay önce Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine yerleştiğini söyledi.

Depreme oturduğu 4 katlı binanın 2. katında yakalandığını anlatan Bilir, “Depremin gelmesiyle bizim toparlanma fırsatımız olmadı. Direkt beton ile tavan arasında kaldık. 12 günlük bebeğimiz Onur, 16 saat sonra kurtarılabildi. Ben de 20 saat sonra kurtarıldım ama eşimi kurtaramadık.” dedi.

Deprem esnasında bir şey hissetmenin pek mümkün olmadığını vurgulayan depremzede Bilir, o anlara ilişkin şöyle konuştu:

“Yatarken sallandığımızı fark ettim. Ayağa kalkmamla tavanın çökmesi hepsi 4-5 saniyede oldu. Enkaz altında kaldığımda ilk 20 dakika kendimde değildim. Ondan sonra uyandığımda bebeğimin ağladığını gördüm. 12 günlük bebeğimin beşiğinin tavanla yer arasına yapıştığını gördüm. Kurtarılma ümidiyle kendimi sürekli enerjim tükenmesin diye uyutmaya çalıştım. Beton blokların arasındaydık. İşte belki 1 belki 2 belki de 3 gün sürer diye düşünüyordum. Ama illa ki gelecekler diye düşünüyordum, bilincim yerindeydi. Ancak bir umutla bebeğim yanımda ağlıyor ama ona da ulaşamıyorum bu çok zor tarifsiz bir şey…”

“Bebeğime de eşime de elimi uzatamadım”

Arama kurtarma ekibi ve akrabalarının yardımıyla enkazdan kendisinin ve bebeğinin sağ olarak çıkarıldığını anlatan Bilir, “Aramız bebeğimle 40 santimdi eşim de öbür taraftaydı beşiğin ancak bir ucuna yetişebildik. Betondan delik açıp kardeşlerim abilerim dayılarım beni çekip, çıkardı ama eşime bir türlü kavuşamadım elimi ne yaptımsa ona uzatamadım. 1,5 metrekarelik alanda bunlar oldu. Deprem anında ayağa kalkıyorum tekrar deprem binayla beraber bizim her birimizi bir köşeye atıyor. Bebeğim 12 günlüktü o da 16 saatte çıktı onda hiçbir sıkıntı yoktu taburcu edildi. Şu an bebeğim köye gitti annem ve babamların yanında.” şeklinde konuştu.

Depremzede Bilir, kısa süre sonra taburcu olarak bebeğiyle zor da olsa hayata tutunmayı planladığını sözlerine ekledi.

(AA)