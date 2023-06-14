1190 dokunulmazlık dosyası Cumhurbaşkanlığı’na iade edildi

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 27’nci dönemde Meclise gönderilen ve yeni dönemde seçilemeyen milletvekillerine ait bin 190 dokunulmazlık dosyasını, Cumhurbaşkanlığına iade etti.

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 28’inci dönemde seçilemeyen ve geçen dönem Meclise gönderilen milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını Cumhurbaşkanlığına iade etti. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da olduğu milletvekilleri hakkındaki bin 190 dokunulmazlık dosyası, Adalet Bakanlığı’na gönderilecek. Bakanlık da eski milletvekillerinin yargılanmaları için dokunulmazlık fezlekelerini ilgili savcılıklara havale edecek. (DHA)