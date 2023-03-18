115 milyar nerede?

Sürekli sormaktan gerçekten sıkıldım…

Önce 128 milyar dolar nerede diye defalarca sordum, ses çıkmadı… Ardından hasta garantili hastanelerin kaça mal olduğunu, hasta başına ne ödendiğini sordum, “ticari sır” denildi, tık çıkmadı…

İhaleleri alan yandaşların, üstüne defalarca ek ödenek aldıktan, milyarları götürdükten sonra inşaatı bırakıp kaçmasının hiç mi bedeli yok diye sordum; öğrendim ki bu türe giren zevata hapis cezası da tarihe karışmış!

26 milyon araç geçiş garantisi verilen Çanakkale Köprüsü’nden bir yılda yalnızca 2 küsur milyon araç geçtiğini öğrendim bugün; hadi sorayım bari, “geriye kalan yaklaşık 24 milyon araç için ödenecek garanti ücret nedir? Biliyorum ki o da “ticari sır!”

Babasının cebinden ödüyormuşçasına cömertçe halkın vergilerini savuran iktidar son olarak “Türkiye Tek Yürek” adı altında neredeyse tüm televizyon kanallarının katıldığı bir bağış kampanyası düzenledi. Tarihler 15 Şubat 2023’ü gösteriyordu. Diğer bir deyişle deprem felaketinin dokuzuncu günüydü.

–Enkaz altından hâlâ canlı insanlar çıkarılıyor, kurtulan insanlar “çadır”, “ekmek” diye haykırıyorlardı!

Kim bu bağış yapıp ödemeyenler?

Kampanyanın amblemi adına uygundu:

–Yukarıya doğru açılmış iki el, üzerinde bayrak kırmızısı Türkiye haritası…

Ünlü isimlerin sunuculuğunu üstlendiği bağış kampanyasında 115 milyar lira gibi büyük bir miktar toplandı. İzleyiciler, sunucular bağışlanan her büyük miktarı “vayy” nidalarıyla ve avuç dolusu alkışlarla kutladılar. Evet, miktar büyüktü, ancak ufak bir pürüz vardı; Toplanan bağışın devasa miktarı, yani yüzde 78’i kamu bankaları ve kurumlarından geliyordu:

–Merkez Bankası 30 milyar TL, Ziraat Bankası 20 milyar TL, Vakıf Bank 12 milyar TL, Halk Bank 7 milyar TL.

Diğer kamu kurumlarından gelen bağışlarla birlikte rakam 90 milyar TL’yi buluyordu. Diğer bir deyişle bu paraların kaynağı bizim vergilerimizdi! Şöyle de anlayabilirsiniz:

–Devlet bir cebinden almış, diğer cebine aktarmıştı!

Geriye kalan 25 milyar TL’de şirketlerin ve tabii yurttaşların yaptığı bağışlardı…

Şimdi size olayın acıklı boyutunu anlatayım…

Kamu kurumları bile ödememiş!

Daha üç gün önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı:

–Türkiye Tek Yürek kampanyasında bugüne dek taahhüt edilen bağışın 74 milyar lirası yatırıldı!

Bu ne demek? Aradan bir ay geçmiş, taahhüt edilen bağışın 41 milyar lirası yatırılmamış demek! Peki bu ne demek? 90 milyarlık bağış taahhüdünde bulunan kimi kamu kuruluşları bile “yan çizmiş” demek!

Saray, öncelikle bu 41 milyar TL’yi yatırmayan kamu ve özel kuruluşları ve şahısları bir bir açıklamak zorunda. Milyonların gözyaşları içinde izlediği alkışladığı bu bağış sahipleri yaptıkları bedava reklam nedeniyle teşhir edilmeli terbiyesizlikleri yüzlerine vurulmalı, taahhüt ettikleri o bağışlar da çatır çatır alınmalıdır!

Gelelim işin özüne; toplanan 74 milyar TL ne oldu? Deprem bölgesine gönderilmesi, tamamıyla o bölge için kullanılması gereken paralar harcandı mı? Harcandıysa nerelere harcandı tek tek anlatılmalı faturaları gösterilmelidir…

–Yoksa bu da “resmi sır” olarak mı ilan edilecek?

Baksanıza, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önceki gün deprem bölgesinde “insanlar terlik, kahvaltılık, çay, şeker bekliyor, yardımlarınızı ona göre yapın” diye adeta yalvarıyordu… Sanki devletin içişleri bakanı değildi de, eksikleri saptama memuruydu! Beyefendi, AFAD size bağlı değil mi, toplanan bağışların büyük kısmı bu kurumun hesaplarına gitmiyor mu?

–Terlik ve kahvaltılık bile almaktan aciz mi AFAD?

Yoksa para mı kalmadı?

Son dakika eklemesi: Türkiye Tek Yürek kampanyasında vaad etmelerine rağmen bağışlarını yatırmayanların ismi açıklanmayacak ve haklarında herhangi bir yaptırım da olmayacak. Kaynak: Habertürk yazarı Kübra Par, hadi geçmiş olsun!