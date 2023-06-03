11 yaşındaki çocuk, tabancayla fotoğraf çekilirken akrabasını öldürdü
Haberler Gündem

11 yaşındaki çocuk, tabancayla fotoğraf çekilirken akrabasını öldürdü

Edirme’de 11 yaşındaki Y.D., evinin önünde fotoğraf çekilmek isterken elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu akrabası Naz Gürateş’i (16) vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Menzilahir Mahallesi Taşköprü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.D. ve akrabası Naz Gürateş, anannesinin evinin önünde tabancayla fotoğraf çekilmek istedi. İkili fotoğraf çekilirken, bu sırada Y.D.’nin elindeki tabanca kazara ateş aldı.

Merminin isabet ettiği Naz Gürateş kanlar içerisinde kalırken, Y.D. ise olay yerinden kaçtı. Gürateş, mahalleli tarafından özel araçla hastaneye götürüldü. Kentteki özel bir hastanenin acil servisinde müdahale edilen Gürateş, kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Y.D., 1 saatlik çalışmanın ardından yakalanıp, Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Kocasını öldürüp dere yatağına atan kadın o anları detaylı anlattı

Kocasını öldürüp dere yatağına atan kadın o anları detaylı anlattı

249 milyon lira değerindeki TV kulesi icradan satılık 

249 milyon lira değerindeki TV kulesi icradan satılık 

28. Dönem milletvekilleri yemin etti

28. Dönem milletvekilleri yemin etti

11 yaşındaki çocuk, tabancayla fotoğraf çekilirken akrabasını öldürdü
Gündem