11 marketi soyan şebeke yakalandı: Soygun anı böyle görüntülendi
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11 marketi soyan şebeke yakalandı: Soygun anı böyle görüntülendi

İstanbul’da 11 markete girerek binlerce liralık hırsızlık yapan 4 kişilik şebeke polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anları güvenlik kameraları kaydetti. Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERALARINDA 

Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Bayrampaşa, Güngören, Eyüpsultan, Kadıköy ve Ataşehir’de meydana gelen market soygunları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti.

Görüntülerde bir otomobille yüzleri maskeli olarak gelen şüphelilerin, ellerindeki demir kesme makası ile kilitleri kırdıkları içeri girdikten sonra sigara, içki gibi ürünleri çaldıkları görüldü.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturma sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Beyoğlu’nda tespit edilen 4 adrese  18 Ocak’ta yapılan baskınlarda  Görkem C.(20), Furkan K.(27), Furkan Ç.(28), Yunus D.(27) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Furkan Ç.’nin daha önceden 25 , Furkan K.’nın 14, Yunus D.’nin 10 kez polis tarafından yakalandığı belirlendi.

Şüphelilerin 11 market hırsızlığı, bir tekel bayi hırsızlığı olmak üzere 12 işyerinden nitelikli hırsızlık ve 8 adet plaka hırsızlığı olayları gerçekleştirdikleri belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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11 marketi soyan şebeke yakalandı: Soygun anı böyle görüntülendi
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