108’inci saatte anne ve 3 çocuğu enkazdan sağ çıkardı

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, depremden 108 saat sonra, Hatay’da arama- kurtarma çalışması yapılan enkazdan anne ile 3 çocuğunu sağ çıkardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, sismik akustik dinleme cihazı ile yaptıkları dinlemede, Yavuz Sultan Selim Caddesi’ndeki enkazdan ses aldı.

Hemen kurtarma çalışmasına başlayan arama- kurtarma ekipleri, 4 kişilik ailenin sağ olduğunu tespit etti.

Zamana karşı yarışan ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından Neslihan Karadeniz (41) ve çocukları Fatma (21), Münire (15) ve Ramazan’ı (7) enkazdan kurtardı. Anne ve 3 çocuğu, sağlık ekiplerine teslim edildi.

(DHA)