1000 TL alacağı için cinayet işledi: 15 yıl hapse çarptırıldı

Bursa’da, 1000 liralık alacağı nedeniyle tartıştığı arkadaşı Murat Özkemer’i (32) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Onur Semiz’e (32) verilen müebbet hapis cezası, iyi hal indirimiyle 15 yıla indirildi.

Kentte, 2 yıl önce Haziran ayında, haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Murat Özkemer’i bulmak için çalışma başlatan polis, en son telefonda konuştuğu arkadaşı Onur Semiz’i gözaltına aldı. Semiz, sorgusunda, Özkemer’i kendisine olan 1000 TL borcunu ödemediği için çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf etti. Özkemer’in cansız bedeni de 9 gün sonra ormanda bulundu. Semiz ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe kasten öldürme suçundan tutuklandı. Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Onur Semiz, maktul Murat Özkemerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Semiz, “Murat ile 6 ay önce tanıştık. Annesinin kanser hastası olduğunu söyledi. Annem de kanser hastalığından öldüğü için onun halini anladım. Benden 1000 lira borç istedi. Kendisine verdim. Olay günüde paramı ödeyeceğini söyledi. Enes arkadaşımla buluşup, önce Murat’ın evine sonra olay yerine gittik. Onları bırakıp, markete içecek almaya gittim. Yanlarına döndüğümde Murat, bana ve ölmüş anneme küfretti. Ben oraya borç olarak verdiğim parayı almaya gitmiştim. Aramızda çıkan tartışma sonucu elini beline atınca silahımı çıkarıp belden aşağı ateş edince o da kaçtı. Ben de olay yerinden ayrıldım” savunmasını tekrarladı.

Mütalaasını veren savcı, sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, son duruşmada pişmanlık duygularını dile getiren sanığa ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığın duruşmadaki iyi hali dikkate alınırken, takdir indirimi de uygulayan heyet, cezayı 15 yıl hapse indirip, Onur Semiz’in tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. (DHA)