10 yaşındaki Eylül, 147 saat sonra kurtarıldı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde Eylül Kılıç (10), 147 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı.

İlçe merkezindeki Furkan Apartmanı’nın enkazından ses geldiği ihbarı sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 22.00’de yer altı görüntüleme cihazı ile ısı tespiti yaptı.

Daha sonra ekipler, enkazda arama-kurtarma çalışması başlattı. Uzun süren çabaların ardından ekipler, 147 saat sonra Eylül Kılıç’ı enkaz altından çıkardı Kılıç, termal battaniyeye sarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(DHA)