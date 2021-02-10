10 kişiyle bu kadar!

Fenerbahçe, ilk yarı boyunca rakibini çıkarmamak için üçüncü bölgede çok adamla baskı kurmaya çalıştı. Kapılan toplar ise çok da iyi kullanılamadı. Sonuç getirmeyen, tehlikeli olmayan Fenerbahçe atakları izledik. Sarı-lacivertli ekip, hücuma çok adamla çıkmaya çalıştığı anlarda geride boşluk verdi.

Caner’in gelişigüzel doldurduğu topu kapan Başakşehir, hem Fernandes’le golü buldu, hem de golden birkaç saniye önce Deniz’e sert bir faul yapan Lemos kırmızı kart gördü. İlk yarının son anlarında aynı pozisyonda hem gol atıp hem rakibi eksik bırakmak her takıma nasip olmaz. Fenerbahçe’de oyuncu enflasyonu olduğu gerçek. Geçen maçtan 7 farklı isimle sahaya çıktı sarı-lacivertliler. Hepsi yetenekli isimler. Ancak kadroda bu kadar çok değişiklik yapılması oyunu sahada baltalamak gibi geliyor bana. Oysa taktik ezberlenmeli her oyuncu tarafından. Lemos’un atılmasının ardından taktik yine değişti. Üçlü savunmaya döndü Erol Bulut. 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, gol bulmak için ikinci yarıda fazla efor harcadı. Başakşehir’in golüne benzer şekilde yanıt verdi ve üç pasta golü buldu Fenerbahçe.

Kaleci Harun dün yediği iki golde de ciddi hatalar yaptı.Başakşehir, eski havasında değil ama Aykut Kocaman felsefesinin takıma oturmaya başladığını gördük bu maçta.

Hakem Fırat Aydınus, dün tecrübesini konuşturdu. Pozisyonlara yakındı. Kontrolü hiç kaybetmedi. Avantaj uygulamaları yerindeydi.