10 kişilik Fenerbahçe, Sivas engelini tek golle aştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor’u, 48. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 yendi.

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk 2 dakikada Crespo ve İrfan Can Kahveci ile 2 defa gole yaklaştı. Sarı-lacivertliler, ataklarını sıklaştırmak istese de gol bulmakta zorlandı ve ilk yarı soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarının hemen başında Fenerbahçe 10 kişi kaldı. İlk yarının son bölümünde sarı kart gören Michy Batshuayi, ikinci yarının hemen başında 48. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı. Sarı-lacivertliler, 10 kişi kalmasına rağmen baskısını artırdı ve 52. dakikada Alioski’nin yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Maçın 55. dakikasında penaltı için topun başına geçen Enner Valencia, topu ağlarla buluşturdu.

Kalan bölümde rakip yarı sahada daha fazla görülen Fenerbahçe, gol atmayı başaramasa da rakibine gol şansı vermedi ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini aldı ve 12 maç sonunda puanını 29’a yükselterek liderliğini sürdürdü.

Valencia, gollerine devam etti

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu santrforu Enner Valencia, gollerini sürdürdü.

Sezona çok etkili bir başlangıç yapan Valencia, 55. dakikada penaltıdan takımını öne geçiren gole imza attı.

33 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını da 12’ye yükseltti.

Rossi 3 maç sonra sahada

Fenerbahçe’nin Uruguaylı forvet oyuncusu Diego Rossi, 3 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Sakatlığı sebebiyle 2’si Avrupa 1’i lig, son 3 maçta takımını yalnız bırakan Diego Rossi, 63. dakikada Crespo’nun yerine oyuna dahil oldu.

Ali Şaşal Vural’a tribünlerden madde

Demir Grup Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural’a tribünlerden yabancı madde isabet etti.

İlk yarıda zaman geçirmesi nedeniyle taraftarların tepkisine neden olan Ali Şaşal, ikinci yarının başlama düdüğü öncesinde atılan maddeyle yerde kaldı.

İrfan Can’a sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, futbolcuları İrfan Can Kahveci’ye sevgi gösterisinde bulundu.

Müsabaka boyunca etkili bir mücadele ortaya koyan İrfan Can, 84. dakikada oyundan çıkarken, tribünler uzun süre milli oyuncuya tezahürat yaptı.

İrfan Can, yerini İsmail Yüksek’e bıraktı.

Ligde 2. kez iç sahada ilk yarı gol yok

Fenerbahçe, bu sezon ligde ikinci defa taraftarı önünde ilk yarı gol atma başarısı gösteremedi.

Bu sezon gol yollarında gösterdiği etkili performansla dikkati çeken sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir’in ardından Demir Grup Sivasspor’a da ilk yarıda gol atamadı.

Göçek’e tribünlerden tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın hakemi Hüseyin Göçek’e tepki gösterdi.

Maç sırasında oyunun sık durması sebebiyle Göçek sarı-lacivertli tribünlerden ıslıklanırken, ilk yarının sonuna doğru tecrübeli hakem aleyhine tezahüratlar yapıldı. (AA)