10 ilde uyuşturucu operasyonu; 49 gözaltı
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10 ilde uyuşturucu operasyonu; 49 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 49 şüphelinin gözaltına alındığını, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Emniyet ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Tokat, Muğla, Kahramanmaraş, Giresun, Aydın, Balıkesir, Konya, Elazığ, Ankara ve Sakarya’da uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, “Operasyonları düzenleyen güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Aydınlık geleceğimiz olan evlatlarımıza zehir tacirlerinin musallat olmalarına izin vermeyeceğiz. Her an enselerindeyiz, onlara göz açtırmayacağız” dedi.

(DHA)

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10 ilde uyuşturucu operasyonu; 49 gözaltı
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