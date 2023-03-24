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10 ilde sahte altın operasyonu: 28 gözaltı

İstanbul merkezli 10 ilde, sahte ve düşük ayarlı altın imal ederek kuyumculara sattığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 28 zanlı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, suç örgütü üyelerinin, imal ettikleri sahte ve düşük ayarlı altınları ülke genelindeki farklı kuyumculara satarak haksız kazanç sağladıklarını belirledi.

Soruşturma kapsamında zanlıların yakalanması ve delillerin toplanması amacıyla 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli Adana, Bursa, Bitlis, Tokat, Tekirdağ, Amasya, Manisa, Gaziantep ve Siirt’teki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet güçlerinin diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. (AA)

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