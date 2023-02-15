10 ilde bireysel sulama desteği başvuru süresi uzatıldı

Kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki bireysel sulama sistemleri destek başvuruları, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da 8 Mayıs’a kadar uzatıldı. Başvuru tarihi, diğer iller için 17 Mart olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; sulama desteği başvuruları, deprem nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamına alınan 10 ilde 8 Mayıs’a kadar uzatıldı. Diğer iller için de başvuru tarihi 17 Mart olarak belirlendi.

Tebliğe eklenen geçici madde şöyle:

“OHAL kapsamındaki illerden yapılacak başvurular, Cumhurbaşkanı Kararı ile Olağanüstü Hal ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde, bu tebliğ kapsamındaki başvurular 8 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılabilir.”

OHAL kapsamında olmayan diğer iller için başvuru tarihine ilişkin karar şöyle:

“Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in 14’üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan ‘2022 yılı için 15 Mart’ ibaresi ‘2023 yılı için 17 Mart’ şeklinde değiştirilmiştir.”

Tebliğin 14’üncü maddesinin 7’nci fıkrası ise şöyle değiştirildi:

“Bu tebliğ kapsamında yapılacak başvurular, 2022 yılı için 15 Mart tarihinden başlayarak 30 gün içerisinde, diğer uygulama yıllarında ise 1 Ocak tarihinden başlayarak 60 gün içerisinde, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilerek yapılır. Ayrıca, güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği belirlenen ve başvuru sahibi tarafından imzalanan dosya teslim alma/dosya iade belgesi, başvuru esnasında iki nüsha olarak dosya ile birlikte verilir. Başvuruların geçerli olabilmesi için, başvuruya ait bilgiler veri tabanına girilir ve veri tabanından başvuru numarası alınır. Başvuru son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir. Başvuruya ilişkin işlemler, güncel Uygulama Rehberi’nde belirtildiği şekilde yapılır.” (ANKA)