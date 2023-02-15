10. günde bir mucize daha: 222 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
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10. günde bir mucize daha: 222 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde depremden 222 saat sonra, 42 yaşındaki Melike İmamoğlu enkazdan sağ çıkarıldı.

Alınan biliye göre, Bursa’dan gelen arama kurtarma ekiplerince Hayrullah Mahallesi’ndeki Özdemirler Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin canlı olduğu tespit edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu 222. saatte 42 yaşındaki Melike İmamoğlu kurtarıldı. İmamoğlu, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. (AA)

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