10. günde bir mucize daha: 222 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde depremden 222 saat sonra, 42 yaşındaki Melike İmamoğlu enkazdan sağ çıkarıldı.

Alınan biliye göre, Bursa’dan gelen arama kurtarma ekiplerince Hayrullah Mahallesi’ndeki Özdemirler Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin canlı olduğu tespit edildi.