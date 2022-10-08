1 numaralı makamda yetki kapışması!..

-Hayati Bey… Görev Süresi: 01.11.1923 – 17.11.1926 (Mustafa Kemal ATATÜRK)

-Hasan Rıza (Soyak)… Görev Süresi: 23.01.1927 – 14.11.1934 (Mustafa Kemal ATATÜRK)

-Süreyya Anderiman… Görev Süresi: 22.12.1934 – 05.09.1945 (Mustafa Kemal ATATÜRK-İsmet İnönü)

-Haldun Derin… Görev Süresi: 01.10.1945 – 09.03.1951 (İsmet İnönü-Celâl Bayar)

-Ömer Fikret Belbez… Görev Süresi: 07.02.1951 – 29.09.1955 (Celâl Bayar)

-Ömer Faruk Berkol Görev Süresi: 21.01.1956 – 30.06.1960 (Celâl Bayar-Cemal Gürsel)

-Erdoğan Ulus… Görev Süresi: 18.11.1961 – 24.07.1963 (Cemal Gürsel)

-Hüseyin Semih Akbil… Görev Süresi: 29.08.1963 – 24.07.1965 (Cemal Gürsel)

-Galip Balkar… Görev Süresi: 30.11.1965 – 30.07.1969 (Cemal Gürsel-Cevdet Sunay)

-Sulhi Dişlioğlu… Görev Süresi: 30.07.1969 – 29.04.1972 (Cevdet Sunay)

-Bülent Görkem… Görev Süresi: 16.05.1972 – 20.02.1973 (Cevdet Sunay)

-Candemir Önhon… Görev Süresi: 28.02.1973 – 28.09.1976 (Cevdet Sunay- Fahri Korutürk)

-Erdil K. Akay… Görev Süresi: 11.10.1976 – 01.07.1980 (Fahri Korutürk)

-Üstün Dinçmen …Görev Süresi: 23.09.1980 – 30.09.1983 (Kenan Evren)

-Baki İlkin… Görev Süresi: 28.09.1983 – 31.12.1986 (Kenan Evren)

-Ali Tınaz Tuygan… Görev Süresi: 01.01.1987 – 12.10.1989 (Kenan Evren)

-Nabi Şensoy… Görev Süresi: 15.12.1989 – 30.11.1990 (Turgut Özal)

-Engin Güner… Görev Süresi: 01.12.1990 – 31.08.1991 (Turgut Özal)

-Murat Özçelik… Görev Süresi: 23.03.1992 – 01.09.1992 (Turgut Özal)

-Volkan Bozkır… Görev Süresi: 01.12.1992 – 23.08.1996 (Turgut Özal-Süleyman Demirel)

-Ender Arat… Görev Süresi: 08.07.1996 – 19.07.1998 (Süleyman Demirel)

-Rafet Akgünay… Görev Süresi: 20.07.1998 – 22.06.2000 (Süleyman Demirel-Ahmet Necdet Sezer)

-Tacan İldem… Görev Süresi: 29.05.2000 – 15.04.2003 (Ahmet Necdet Sezer)

-Sermet Atacanlı… Görev Süresi: 15.04.2003 – 16.01.2007 (Ahmet Necdet Sezer)

-Zergün Korutürk… Görev Süresi: 01.02.2007 – 18.04.2008 (Ahmet Necdet Sezer-Abdullah Gül)

-Hüseyin Avni Karslıoğlu… Görev Süresi: 18.04.2008 – 16.11.2011 (Abdullah Gül)

-Osman Koray Ertaş… Görev Süresi: 16.11.2011 – 29.08.2014 (Abdullah Gül)

-Hasan Doğan… Görev Süresi: 02.09.2014-Görevde (Tayyip Erdoğan)

★★★

Türkiye Cumhuriyeti devlet geleneğinde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne Dışişleri Bakanlığı meslek mensupları arasından deneyimli isimler getirilirdi. Bazı istisnaları vardır ama onlar da bürokraside önemli görevler üstlenmiş deneyimli isimlerdi. Cumhurbaşkanlarının Özel Kalem Müdürleri’nin özgeçmişlerine bakın; “Türk Büyükelçi”, “Türk Diplomat” yazar. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü gibi stratejik bir makamda görev yapan o isimler, Türk diplomasisine yaptığı büyük hizmetlerle de hafızalarda yer alır. Galip Balkar, Türkiye’nin Belgrad Büyükelçiliği’ni yaptığı sırada Ermeni teröristlerce şehit edilmiştir.

1985 yılından bu yana Ankara’da gazetecilik yapan biri olarak Cumhurbaşkanları ile yaptığımız seyahatler veya diğer faaliyetlerde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürleri ile tanışma ve sohbet imkanlarım oldu. “Devlet adamı” dendiği zaman açıp sözlüğe bakmanız veya ansiklopedi karıştırmanız gerekmezdi!.. Karşınızda görürdünüz…

Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Hasan Doğan’ı Refah Partisi günlerinden bilirim. Hasan Doğan, Refah Partisi’nin miting organizasyonlarında görev alır ve seçim otobüslerinin ses teknisyenliğini yapardı. Doğan, AKP Genel Merkez Gençlik Kolları’nda medyadan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu süreçte AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın miting ve törenlerinde organizasyon ekibinde görev aldı ve sunuculuğunu üstlendi. Doğan, 2008 yılında bir süre Londra’da dil eğitimi aldı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne getirilince “Büyükelçi” unvanını da Tayyip Erdoğan verdi.

★★★

Meslek hayatımın hiçbir döneminde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürleri’nin siyasi çekişmelerde, dedikodularda isminin dolaştığına şahit olmadım. Tayyip Erdoğan dönemi hariç!.. Medyaya da bazen yansıyor; kötü gidişat yüzünden Tayyip Erdoğan’ın “yakın çevresi” epey tartışılır oldu. Erdoğan’a ses çıkaramayan çoğu yandaşlar “yakın çevresi” ni taşlıyor. Şu günlerde, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hedef tahtasına oturtuldu. Hasan Doğan, Tayyip Erdoğan’ı “yanıltan” isimlerin en başında sıralanıyor. Son saray dedikodularına göre; durumun farkına varan Tayyip Erdoğan, Hasan Doğan’ın bazı yetkilerini elinden almış…

Tayyip Erdoğan’ın –bildiğiniz tanımların dışında- sürekli temas halinde olduğu “kanaat önderleri” vardır. Bunlardan bazıları, Erdoğan’ın geçmişten tanıdığı bir ilçede esnaf, bir ilde sporcu, herhangi bir yerde din görevlisi gibi kendi halinde vatandaşlardır.

Devletin 1 numaralı makamı ne hale geldi!..

Saraydan kulağıma gelen iddialara göre; “Tayyip Erdoğan, artık, yakın çevresinin kendisinden gerçeklerin saklandığını anlamış”. Vee, Hasan Doğan’a demiş ki “Beni yanıltıyorsunuz. Bundan sonra kanaat önderleri ile sen görüşmeyeceksin. Ben doğrudan görüşeceğim”. Doğan, itiraz eder gibi olmuş “efendim, çok yoğunsunuz, o yüzden ben görüşüyorum” demiş. Erdoğan’da “merak etme, ben zaman bulurum” diye Hasan Doğan’ı terslemiş.

Bu aralar, saray, çok şenlikli!..

★★★

Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.