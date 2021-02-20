1 dolar 1 TL’ye düşer. 1 Dolar 1 TL’ye düşünce, kişi başına milli gelir 60 bin dolara yükselir…

Selahattin Pınar’ın Nûrettin Rüştü Bingöl’ün şiirinden, Hüzzam makamında bestelediği ünlü eseri bilir misiniz?..

Şöyle başlar:

“Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm…”.

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Ülkeyi yöneten bürokratlar bu şarkıyı şu sözlerle söylüyor son zamanlarda:

“Ümidini ters dolarizasyona bağladı aklım…”..

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Yani…

Bankalardaki döviz mevduat hesaplarının TL’ye çevrilmesine…

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Peki nasıl olacak bu?..

Şöyle:

Ya mevduat sahipleri “kendileri için çok cazip yüksek faizi görüp” gönüllü olarak TL’ye dönecekler…

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Ya da…

Merkez Bankası bu mevduatları peyderpey satın alacak…

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İyi ama…

Bunlar efektif yani; sahici dolar ya da Euro değil ki…

Bunların tamamı değilse de yarısından çoğu sanal…

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Yani…

Bankaların, pozisyonları olmadığı halde sattıkları dövizler…

Daha doğrusu…

TL’lerin bankaya yatırıldığı günkü kurdan dövize çevrilmesi…

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Bu konuda konuşmaktan bıktım…

Aşkın Samuray haklı olarak “Babacığım kendini tekrar ediyorsun” diyor…

Haklı çünkü…

Ben de kendimi tekrar ettiğimin farkındayım…

Ama…

Bir şeyin daha farkındayım…

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Bu konuya dikkat çekmeye başladığım Ocak 2017 yılında bankalarda:

140 milyar dolar yabancı para mevduatı var…

Yıl 2021…

Ocak ayı bankalardaki yabancı para mevduat miktarı 237 milyar dolar…

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Olur mu yani?..

Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin…

Bankalarında, ulusal parasından daha çok yabancı para mevduatı olan bir ülke ekonomisinde:

Hangi istikrar?..

Hangi faiz?..

Hangi yatırım?..

Hangi üretim?..

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Ne demek mi istiyorum?..

Anlatayım…

YANLIŞ SÖYLEDİĞİNİ NEREDEN ANLIYORUZ?

2017 yılı Merkez Bankası döviz rezervi ne kadar biliyor musunuz?..

Söyleyeyim:

84 milyar dolar…

Kemiksiz…

Net…

Yükümlülükler düştükten sonra (Altın rezerviyle birlikte…).

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2021 yılı ocak ayı MB altın rezervi 43 milyar dolar…

Net döviz rezervi ise – 48 milyar dolar…

Altını da tabii ki rezerv olarak kabul etmeliyiz…

Yani…

Net rezerv – 5 milyar dolar…

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Diyeceksiniz ki:

“MB Başkanı Naci Ağbal ocak ayı MB döviz rezervinin 95 milyar dolar olduğunu açıkladı… Yalan mı söyledi yanlış mı söyledi?..”.

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Elbette yalan söylemedi…

Ama…

Yanlış söylediğini MB bilançosundan anlıyoruz…

İzninizle o durumu da bir örnekle anlatayım…

ONLAR PARA KONUSUNDA BAŞKAN’DAN DAHA UZMAN…

Canlarım…

Faizler enflasyon oranından yüksek (Sözde…).

TL, dolar ve Euro karşısında değer kazanıyor…

Ama…

Bankalardaki döviz mevduat hesapları TL’ye dönmüyor…

Neden?..

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MB Başkanı da doğruları söylemediği için…

MB Başkanı, bankada birkaç bin doları olan garibanlara masal anlatıyor…

Milyonlarca doları olanlar ise…

Para konusunda Başkan’dan daha uzman…

DOLAR ZENGİNLERİ NE BEKLİYOR?..

Bankalarda milyonlarca dolar döviz mevduatı olanlar neyi bekliyorlar?..

En azından 1 Dolar 8.58 düzeyini bekliyorlar…

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Peki…

1 Dolar 8.58’e çıkarsa döviz hesapları bozulur mu?..

Erdoğan iktidardan düşmeden asla…

ORTADA ÜLKE VE EKONOMİ KALIRSA…

Yabancı para mevduatlarının TL’ye dönüşmesini umut edenlere söyleyeyim:

Boşuna beklemeyin…

O yabancı para mevduatları ulusal para mevduatına dönmez…

Dönemez…

Dönerse eğer…

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O dönüş sırasında…

1 Dolar 1 TL’ye falan düşer herhalde…

1 Dolar 1 TL’ye düşünce…

Kişi başına milli gelir 60 bin dolara yükselir…

Ama…

Tabii ki…

Ortada ülke ve ekonomi kalırsa…

HERKES YESİN İÇSİN KESESİNDEN SALTANATIM VAR BENİM

MB Başkanı’nın 95 milyar dolar olarak açıkladığı rakamın neden yanlış olduğunu anlatmaya çalışayım…

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Kredi kartınızın limiti diyelim ki 200 bin dolar…

Her olasılığa karşı…

Nakit 100 bin dolarınızın 50 bin dolarını, ayrı bir hesapta değil de…

Kredi kartınızda tuttuğunuzu…

Diğer 50 bin dolarıyla da altın hesabı açtığınızı farz edin…

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Demek ki…

100 bini öz kaynağınız olmak üzere…

300 bin dolar kullanılabilir limitiniz var…

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Ve fakat…

Size…

Kullanılabilir limitinizin ne kadar olduğu sorulduğunda:

“95 bin dolar” diyorsunuz…

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Neden?..

Çünkü…

50 bin dolarlık öz kaynağınızı harcamışsınız…

Yetmemiş…

50 bin dolarlık altın hesabından da 5 bin dolarlık altın bozdurup harcamışsınız…

Yetmemiş…

Kredi kartınızdan da 105 bin dolar harcamışsınız…

300 bin dolarlık kullanılabilir limitiniz düşmüş: 95 bin dolara…

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MB Başkanı’nın açıkladığı 95 milyar dolar…

Sizin 95 bin dolarlık kullanılabilir limitinizin 1 milyon misli yani…

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Yine yani…

MB, kendisine bankaların karşılık olarak yatırdığı döviz yükümlülüğünü söylemiyor…

SWAP karşılığı gelen (Ki 25 milyar dolar karşılığı Katar Riyal’i var ve kullanamıyoruz) dövizleri de söylemiyor…

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Yani canlarım…

Mersin türküsündeki gibi:

“Herkes yesin içsin kesesinden, saltanatım var benim…”.